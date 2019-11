Sebrae Paraíba promove evento para empreendedoras de município do Sertão

Despertar nas empreendedoras do Sertão paraibano uma visão focada na estratégia de seus negócios, utilizando-a como um diferencial competitivo para a empresa.

Essa é a proposta do “Coffee Business Empreendedoras”, evento que o Sebrae Paraíba promove nesta quarta-feira (13), no município de Sousa, com a finalidade de fortalecer e contribuir para o desenvolvimento da classe empresarial feminina.

O encontro será realizado a partir das 15h, no D’Niz Colonial Café, e contará com a participação de uma consultora especializada em empreendedorismo feminino.

Durante o evento, serão discutidos temas como planejamento, conquista e fidelização de clientes, estratégias para alcançar resultados, dentre outros temas importantes para a gestão de um negócio.

De acordo com a assistente técnica do Sebrae Paraíba em Sousa, Juliene Fernandes, o principal objetivo do Coffee Business é promover uma maior interação entre a classe empresarial feminina da região.

“O evento vai trabalhar a harmonização de esforços em prol de uma melhor performance para conquistar e fidelizar clientes, focando no planejamento, no redesenho das estratégias de atuação e nos resultados, considerando ainda a importância do tempo dedicado ao desenvolvimento pessoal. Será um momento de grande relevância para o desenvolvimento da mulher empreendedora, que todos os dias mostra a sua força no enfrentamento de diversos desafios pessoais e profissionais”, pontuou.

As inscrições para as empreendedoras interessadas em participar do encontro podem ser realizadas na agência regional do Sebrae em Sousa, ou no site da instituição, no endereço https://loja.sebraepb.com.br/loja/evento/2038440. Para mais informações, basta entrar em contato com o Sebrae, através do telefone (83) 3522-1800.