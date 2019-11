Sebrae inicia atividades do Fórum de Educação, Empreendedorismo e Políticas Públicas

Debater como a união entre o empreendedorismo, a educação e as políticas públicas pode contribuir para o desenvolvimento sustentável de uma região.

Essa é a proposta do Fórum de Educação, Empreendedorismo e Políticas Públicas, evento promovido pelo Sebrae Paraíba em Campina Grande, cujas atividades tiveram início na manhã desta segunda-feira (11), no Centro de Convenções do Garden Hotel.

Com o tema “Educação, empreendedorismo e políticas públicas como fatores para o desenvolvimento”, o fórum faz parte das atividades deste ano da Semana Global de Empreendedorismo, reunindo durante dois dias agentes de desenvolvimento, empreendedores, educadores e gestores públicos de toda a Paraíba.

Ao participar da cerimônia de abertura do evento, o diretor técnico do Sebrae Paraíba, Luiz Alberto Amorim, destacou a importância que o fórum tem, por promover uma discussão integrada de três temas que possuem muita relevância social.

“Em um momento como esse é muito importante a troca de informação, de experiência e das vivências dos participantes com cada pessoa que vai expor aqui um tema específico. É esta grande soma que faz com que a gente possa avançar muito mais do que já avançamos até agora”, pontuou.

Representando a Secretaria de Educação da Paraíba, parceira do evento, o presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq), Roberto Germano, que também integra o Conselho Deliberativo do Sebrae Paraíba, salientou a contribuição dos temas que serão abordados durante o fórum para o desenvolvimento do estado.

“O fórum conseguiu unir temas que há um certo tempo não eram associados ao desenvolvimento e que devem ser indissociáveis: empreendedorismo, educação e políticas públicas. Por essa razão, gostaríamos de parabenizar o Sebrae pelo evento e por essas políticas que vêm gerando tantos resultados animadores para a nossa sociedade”, afirmou.

Programação – Com uma série de atividades programadas para os dois dias de evento, o fórum promoveu na manhã desta segunda-feira as palestras “Educação empreendedora como política pública”, ministrada pela professora e diretora do campus V da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Jacqueline Barrancos; e “Como o ecossistema de startups pode se conectar com governos”, proferida por Renato Rebelo, que possui mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento de novos negócios e gestão de produtos digitais.

Já na programação da tarde, os temas escolhidos para os dois painéis foram “Educação e empreendedorismo: a possibilidade de descobrir os encantos de aprender, ensinar e a emoção da descoberta” e “Desenvolvimento das cidades em um ambiente de inovação”.

As atividades do Fórum de Educação, Empreendedorismo e Políticas Públicas seguem nesta terça-feira (12), com palestras que vão abordar temas como consciência digital, neurobusiness, empreendedorismo no ensino médio, o futuro da escola, como se preparar para um mercado de trabalho desconhecido e os novos paradigmas da educação básica no século XXI.

Nesta terça-feira, em conjunto com o fórum, o Sebrae também vai realizar no Centro de Convenções o Seminário Brasil Mais Simples Paraíba.

O objetivo do evento, que deve reunir representantes de mais de 100 municípios paraibanos, é compartilhar informações e conhecimentos que podem contribuir para simplificar e desburocratizar o surgimento de novos negócios.

Para isso, a programação vai abordar temas como “A Lei da Liberdade Econômica simplificando o ambiente de negócio” e “Medidas para a simplificação do ambiente de negócio nacional”.

As inscrições para os interessados em participar dos dois eventos são gratuitas e podem ser realizadas no próprio Centro de Convenções.