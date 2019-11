Se passaram por clientes de barbearia para assaltar correspondente bancário em JP

Três pessoas foram feitas reféns em uma barbearia no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa.

Dois suspeitos chegaram ao local, se passaram por clientes e um deles ainda cortou o cabelo.

Após isso anunciaram um assalto e prenderam dois funcionários e um cliente dentro do banheiro do estabelecimento.

Dois outros acusados chegaram com algumas ferramentas. O alvo dos bandidos era um correspondente bancário que fica ao lado da barbearia.

O grupo mandou que os reféns subissem ao primeiro andar e, enquanto um vigiava as vítimas, os outros faziam um buraco na parede do banheiro para invadir o correspondente bancário.

Após quatro horas, outra pessoa chegou ao local. Era o irmão de uma das vítimas que teria desconfiado da demora dele.

A chegada do homem espantou os bandidos que foram embora levando celulares, dinheiro da barbearia e deixando o prejuízo no prédio.

Eles não conseguiram levar nenhuma quantia do banco.

As polícia Civil e Militar estiveram no local do crime, mas até o momento ninguém foi preso.