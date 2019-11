São João de Campina Grande: confira lista com as primeiras atrações confirmadas

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSD), anunciou na noite desta quarta-feira, 27, durante o evento de lançamento do projeto 2020 d’O Maior São João do Mundo, as primeiras atrações confirmadas para a festa.

A lista conta com grandes nomes da música, muitos deles que, inclusive, já subiram ao Palco Principal do Parque do Povo em outras edições da festa, conhecida por ser uma das maiores do país.

Ao confirmar os primeiros nomes para o evento do próximo ano, a Prefeitura de Campina Grande informou que as datas para as apresentações dos mesmos ainda não estão definidas e serão divulgadas posteriormente.

Em 2020, O Maior São João do Mundo será realizado entre os dias cinco de junho e cinco de julho.

Confira a lista com os nomes anunciados:

Saia Rodada;

Cavalo de Pau;

Pedrinho Pegação;

Matheus & Kauan;

Luan Santana;

Luan Estilizado;

Sâmya Maia;

Walkyria Santos;

Eliane;

Elba Ramalho;

Santanna;

Waldonys;

Flávio José;

Ton Oliveira;

Xand Avião;

Henrique e Juliano;

Kátia Cilene;

Simone e Simaria;

Os 3 do Nordeste;

Felipe Araújo;

Cavaleiros do Forró;

Calcinha Preta;

Luizinho Calixto;

Biliu de Campina.