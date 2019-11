Sangra primeiro açude do caminho das águas do Rio São Francisco rumo a Boqueirão

Após receber recarga das águas do Rio São Francisco, com a retomada do bombeamento da Transposição, ao Açude de São José, no município de Monteiro, no Cariri paraibano sangrou neste final de semana.

As águas seguem agora para outro reservatório, o açude de Poções, ainda no município de Monteiro.

Em seguida, as águas chegam ao açude Camalaú e deverão seguir pelo Rio Paraíba até o açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão.