Saiba quem é a cantora mais ouvida no Brasil e a terceira no mundo

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Não tem para ninguém. A cantora Marília Mendonça, 24, é a artista mais ouvida na plataforma Deezer no país. Além disso, em âmbito mundial, a cantora, que está grávida de seu primeiro filho, aparece em terceiro lugar entre os mais escutados.

Marília tentava essa primeira colocação há três anos. Em 2017, ficou em segundo lugar no Brasil. No ano passado, ela caiu para a terceira colocação dentre as mais executadas.

Agora no topo da lista, a artista goiana deixou para trás nomes como Zé Neto & Cristiano (2º), Gusttavo Lima (3º) e Anitta (4º). Entre os top 10 artistas de 2019, sete são do gênero sertanejo.

“Esse ano, para mim, tem sido um dos melhores da minha vida”, aponta a cantora, cuja felicidade é duplicada com o bebê que carrega. “Entre tantas notícias boas, sem a menor dúvida, a chegada do Leo foi a mais especial.”

Globalmente, Marília também fez bonito e, segundo dados da plataforma, aparece em destaque na terceira colocação dentre artistas mais ouvidos no mundo. Fica atrás de J. Balvin e do francês Ninho. Deixou para trás os renomados Ed Sheeran (6º) e Ariana Grande (8º).

O álbum da brasileira, “Todos os Cantos”, ficou na 5ª colocação do ranking mundial este ano dos mais tocados. No Brasil, o disco aparece no topo.

“Foi o ano em que dei início à realização de um grande sonho, o projeto ‘Todos os Cantos’. Meu público abraçou todas as músicas que lançamos até agora desse trabalho e, com certeza, esse resultado é mais uma conquista e uma felicidade que compartilho com todos que me acompanham e que gostam do meu trabalho”, completa a artista.