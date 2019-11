Saiba quais são os destaques da nova edição da revista IstoÉ

Capa

O manipulador do Planalto

O chefão da Secom, Fábio Wajngarten, está operando a comunicação caótica do governo, direcionando ideologicamente verbas e ameaçando abertamente empresários.

Além de inflar cotas para blogs bolsonaristas em desacordo com as regras legais que regem estatais e autarquias públicas em seus projetos de mídia

E mais:

Promotora reage

Afastada do caso Marielle, integrante do MP do Rio diz que foi vítima de ataques irresponsáveis

Pacote de Guedes

Ministro sugere uma reforma radical e ousada do Estado brasileiro, mas pode esbarrar no Congresso

Epidemia homicida

Agressões contra as mulheres e feminicídios disparam no Brasil e se transformam em doença social