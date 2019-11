Saiba os serviços ofertados na superintendência da Caixa Econômica em CG

A superintendente da Caixa Econômica Federal (CEF) de Campina Grande e região, Maria Aline Paiva, detalhou, nesta sexta-feira, 22, sobre os serviços oferecidos na sede. A superintendência está localizada na Avenida Epitácio Pessoa, no Centro da cidade.

Conforme a superintendente, os serviços variam entre todas as linhas de créditos ofertados pela Caixa, cartões sem anuidade, cheque especial e taxas de 4%.

“Campina sai na frente com a instalação de uma Superintendência, pois a cidade se junta ao time de grandes metrópoles”, comemorou a profissional.

Para ela, um dos diferenciais também são as linhas de créditos que contemplam as pessoas negativadas, isto é, as que tem restrições em seus nomes quanto às consultas ao Serasa e SPC.

Maria Aline explicou que, no caso dessas pessoas, também é possível contratar os serviços da Caixa.

“Além do penhor, nós estamos oferecendo o consignado para os servidores da Prefeitura de Campina Grande. A ideia é que o servidor consiga regularizar o seu nome. Nós temos todas as condições que a pessoa volte a ter o consumo”, explicou ela.

Para mais informações, os interessados podem se dirigir à agência sede [Avenida Epitácio Pessoa, Centro de Campina Grande] no terceiro andar ou ligar para os contatos: 3315-6268 ou 3315-6200.