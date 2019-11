Saiba como evitar acidentes em elevadores

Na noite da última segunda-feira, 25, um senhor de 83 anos morreu e uma mulher com deficiência ficou ferida após um elevador despencar de uma altura de quatro metros, no município de Cabedelo.

Em entrevista veiculada pela rádio Campina FM, a tenente Crislaine Macêdo, do Corpo de Bombeiros de Campina Grande, falou sobre os acidentes que acontecem por falta de manutenção de elevadores.

– Em todo local que tenha autenticado o Corpo de Bombeiros, vai ter em suas paredes uma certificação que vale por um ano. Ou seja, todos os projetos que foram aprovados por nós, tiveram antes a assinatura de um engenheiro responsável que ateste que aquele elevador é seguro, está adaptado e bem colocado – explicou.

De acordo com a tenente, a certificação dos elevadores acontece anualmente, pois se faz necessário a solicitação dos responsáveis para que o Corpo de Bombeiros faça o atendimento.

– Não acontecendo a solicitação por parte do dono do prédio, ele será notificado em caso de não acontecer o acidente. Inclusive, qualquer pessoa pode fazer denúncias de acidente ou falta de fiscalização pelo número 193. Após isso, iremos ao local para aplicação de multa ou advertência – afirmou.

Ainda de acordo com Crislaine, a pessoa que se envolver em um acidente de ficar preso em elevador deve ter alguns cuidados.

– Evitar ficar pulando no elevador, jamais fumar, tentar não entrar em pânico e solicite, no próprio elevador, onde existe um pontinho com desenho de telefone, para entrar em contato com alguém da empresa, onde você deve relatar o acontecimento e pedir para que entrem em contato com os bombeiros – explicou.