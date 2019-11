Romero sobre vaias à Lígia: “Nós não temos o controle disso. Eu peço desculpas”

Após anos de espera, a tão aguardada inauguração do complexo habitacional Aluízio Campos aconteceu na manhã desta segunda-feira (11), onde grande público marcou presença, como também nomes da classe política ocuparam a tribuna e proferiram discursos de agradecimento pelo momento que marcou a história do povo campinense.

Um dos momentos mais comentados do evento, foram vaias recebidas pela vice-governadora Lígia Feliciano (PDT), durante seu discurso no evento, que gerou um certo desconforto perante as autoridades presentes.

O prefeito Romero Rodrigues (PSD), oposição à gestão atual do governo paraibano, em entrevista concedida à Rádio Caturité, nesta segunda-feira, 11, afirmou que situações como estas não estão no controle da organização do evento.

– Eu estava tentando acenar para as pessoas para que elas parassem. A gente tem o costume e a formalidade de receber todo mundo super bem, as vaias não foram para a vice-governadora, e talvez tenham sido para o governo. Infelizmente nós não temos o controle disso, eu peço desculpas a vice-governadora, mas a gente não pode responder pelas pessoas. Agora é virar essa página, eu tenho um respeito e um carinho de forma muita intensa pela vice-governadora e o deputado Damião – afirmou.