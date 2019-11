Romero sobre suspensão de doação de terreno: “é um direito nosso de recorrer”

Romero Rodrigues (PSD), prefeito do município de Campina Grande, afirmou durante entrevista concedida à uma emissora de rádio local, que ainda não recebeu a cópia da decisão judicial referente a doação do terreno utilizado pela Vila Sítio São João.

De acordo com Romero, o procurador geral da cidade esteve em um evento em João Pessoa e devido a isso ainda não foi possível conversar sobre o tema. No entanto, ainda segundo ele, assim que essa conversa for estabelecida a Prefeitura deve se posicionar.

“Repito: a gente respeita a decisão da justiça, mas é um direito nosso de recorrer, porque obedecemos as normas legais”, finalizou.