Romero sobre doação: “No passado, tudo era feito entre quatro paredes”

Na solenidade de posse do deputado Tovar Correia Lima (PSDB) à frente da Secretaria de Planejamento, nesta terça-feira, Romero Rodrigues dedicou boa parte de seu discurso ao tema.

“O Maior São João do Mundo é a grande referência da Paraíba em termos de turismo. E o Sítio São João faz parte de forma efetiva”, introduziu o tema.

Romero disse que uma das motivações para a doação foi “por cautela”, uma vez que o Sítio havia sido “expulso” do Parque do Povo na gestão do ex-prefeito Veneziano.

“A cidade ganha muito economicamente” com a festa junina, “e fazer a cessão é fazer justiça”.

“E foi feita da forma mais legítima possível e com cláusulas de reversão (anulação”, emendou.

Romero disse adiante que “estou consciente do que fiz”, registrando que no governo anterior ao seu (Veneziano) as doações “eram feitas sem transparência e sem obedecer o processo e legal”.

“No passado, se dava terrenos públicos e ninguém sabia”, bradou, para acrescentar: “Tudo era feito entre quatro paredes”.

O prefeito reiterou que o Sítio São João “é um patrimônio cultural da cidade e vou continuar defendendo o Sítio, que não pode ficar submetido ao mundo da política”.

No encerramento de suas palavras, Romero Rodrigues disse que “fui o prefeito que mais incorporou áreas privadas ao patrimônio público”.

*Com informações da coluna Aparte, assinada no paraibaonline.com.br pelo jornalista Arimatéa Souza

https://paraibaonline.com.br/aparte/anarrie-judicial/