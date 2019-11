Romero Rodrigues se reúne com vereador da bancada de oposição

O prefeito Romero Rodrigues visitou a Câmara Municipal de Campina Grande, na manhã desta quarta-feira, 20.

Além de reuniões com a presidente Ivonete Ludgério e integrantes da bancada governista, Romero esteve no gabinete do vereador Rodrigo Ramos (PDT), onde tratou de pauta administrativa.

Em seu despacho com o vereador da oposição, Romero Rodrigues recebeu vários pleitos encaminhados pela comunidade e deixou claro que, independentemente da cor partidária do vereador, as demandas da população sempre serão recebidas com o respeito dos que têm a legitimidade da representatividade popular.

Após o despacho, o prefeito campinense fez a entrega a Rodrigo Ramos de um exemplar de um memorial fotográfico do Conjunto Habitacional Aluízio Campos, inaugurado no último dia 11.

A publicação institucional registra belas imagens e dados sobre a obra, com 4,1 mil unidades habitacionais e mais de uma dezena de equipamentos públicos, executada pela Prefeitura em parceria com o governo federal.