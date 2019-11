Romero ressalta geração de empregos para moradores do Aluízio Campos

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, comentou, um dia após a inauguração do que já é considerado um dos maiores complexos habitacionais do país, o Aluízio Campos, os próximos passos do projeto.

Em entrevista à Rádio Campina FM, inicialmente falou do sentimento e do momento histórico para a cidade. Romero disse que foi a realização de um sonho e agora está com a sensação de dever cumprido.

– É uma alegria muito grande e uma emoção imensa testemunhar esse momento e possibilitar a entrega dessas residências. Contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro e também de tantas pessoas especiais que dividiram esse momento conosco. As pessoas que moram de aluguel ou vivem de favor na casa de alguém ficam nessa expectativa de chegar o momento de receber as chaves, fazer a mudança e transformar a vida de dificuldade e pagar uma casa, definitivamente, sua. Essas pessoas estavam numa ansiedade muito grande e, agora, o sentimento é de dever cumprido e com a vontade de dar sequência ao projeto – disse.

O habitacional ainda está em fase de finalização de mais 1.800 unidades habitacionais e a tendência é fortalecer a parte comercial e industrial da localidade.

Romero destacou que o Aluízio Campos já dispõe de fábricas de tinta, solvente e asfalto e está prevista a construção de um polo de moda e confecção, o que deve viabilizar a subsistência dos moradores da localidade, devido à geração de emprego no local.

– Queremos proporcionar moradia, mas também a questão do emprego próximo a essas pessoas – destacou.