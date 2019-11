Romero participa da abertura do Brasil Mais Simples Paraíba

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 12 de novembro de 2019 às 22:30.

O prefeito Romero Rodrigues, de Campina Grande, participou na manhã desta terça-feira, 12, da abertura do seminário Brasil Mais Simples Paraíba, promovido pelo Sebrae-PB, no Centro de Convenções Raymundo Asfora, do Hotel Garden.

O evento se dispõe a contribuir, principalmente através do processo de desburocratização do registro empresarial, para a criação de um ambiente legal favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios.

Acompanhado da secretária Rosália Lucas, do Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Romero Rodrigues saudou a platéia, formada principalmente por microempreendedores individuais e representantes de empresas de pequeno porte, agentes de desenvolvimento, servidores e gestores públicos de várias regiões da Paraíba.

O prefeito também parabenizou a direção do Serviço pela iniciativa bastante oportuna para a circunstância econômica em que o país está envolvido.

Para o prefeito campinense, toda proposta que vise compartilhar conhecimentos que podem impactar positivamente os pequenos negócios do estado é bem vinda.

Destacou que, nesse sentido, a Prefeitura de Campina Grande tem procurado fazer a parte dela, ao ressaltar que o recém-inaugurado Complexo Habitacional Aluízio Campos já nasce com um projeto em execução de um futuro Polo de Moda numa área vizinha ao conjunto. Serão 750 lojas para comercialização de calçados, confecções e artesanato. “Ambiente ideal, criado por uma cidade empreendedora, para quem acredita no próprio potencial”, destacou.