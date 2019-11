Romero empossa novo secretário de Planejamento de Campina Grande

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, empossou, na manhã desta segunda-feira (25), o deputado licenciado Tovar Correia Lima como novo secretário de Planejamento do Município.

Na mesma solenidade, Romero também anunciou, oficialmente, a efetivação do advogado Diogo Flávio Lyra Batista, atual titular da Seplan, na Secretaria de Administração.

A cerimônia de posse aconteceu no auditório do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipsem), sendo prestigiada por deputados estaduais, secretários municipais, vereadores e lideranças políticas.

Estiveram integrando a mesa de autoridades o prefeito Romero, o secretário chefe do Gabinete Bruno Cunha Lima, o vereador Saulo Germano (representando a Câmara Municipal), Nelson Gomes Filho (presidente da AMDE), deputados Edmilson Soares e Camila Toscano, além do presidente da Associação Comercial de Campina Grande, Marco Procópio, e do secretário empossado, Tovar Correia Lima.

Não é a primeira vez que Tovar Correia Lima é chamado para colaborar com a gestão de Romero Rodrigues. Já foi Chefe de Gabinete do Prefeito (2013) e secretário de Ciência e Tecnologia (2017).

Pronunciamentos – De acordo com Tovar, a Secretaria de Planejamento tem a missão de construir o presente e projetar Campina para o futuro e que seu foco, à frente da pasta, será o de atrair empresas e fomentar a geração de emprego e renda.

Ele destacou também o importante papel da Seplan, quanto ao Complexo Habitacional Aluízio Campos, que garantiu moradia para 4.100 famílias com toda a infraestrutura.

Por sua vez, o secretário Diogo Lyra destacou que vai trabalhar firme no sentido de contribuir com a modernização da estrutura administrativa municipal, devendo ser implantado, em breve, um site para o encaminhamento e solução de demandas municipais.

Segundo o prefeito Romero Rodrigues, tanto Tovar como Diogo Lyra são auxiliares dotados de grande capacidade de trabalho e vão desenvolver ações que muito irão contribuir para o desenvolvimento da cidade.