Romero discute em Brasília VLT e outros projetos para Campina Grande

O prefeito Romero Rodrigues foi recebido, no Ministério da Economia, na tarde desta quinta-feira, 21, para tratar de pautas administrativas relevantes para Campina Grande.

Acompanhado do secretário Diogo Flávio Lyra Batista, do Planejamento, Romero se reuniu com o subsecretário nacional de Planejamento de Infraestrutura, Fábio Hideki Ono, e outros executivos do ministério.

Na pauta da reunião no prédio do Ministério da Economia, Romero Rodrigues e Diogo Flávio discutiram pautas relacionadas à concessão e parcerias público privadas de serviços municipais – notadamente, saneamento básico e iluminação pública. O projeto de transporte público, através da instalação de um sistema VLT (Veículo Leve sobre os Trilhos) para Campina Grande, foi discutida, com base em documentos, estudos e dados já consolidados sobre o assunto.

Numa exposição detalhada, o prefeito e o secretário informaram aos executivos da Economia que o processo de preparação para a licitação da concessão de saneamento básico e abastecimento de Campina Grande já está bem adiantado.

Romero também esmiuçou em detalhes o projeto de PPP que a Prefeitura está licitando para a iluminação pública de LED em toda a cidade, incluindo a construção de uma usina que gerará energia para a cidade, permitindo redução nas contas públicas de energia.

Além de Fábio Ono, participaram da reunião na Economia o subsecretário Gabriel Gordofredo Fiuza de Bragança (Regulação e Mercado) e os coordenadores-gerais Cíntia Leal Marinho (Saneamento) e Wilson Luiz Rotatori (Monitoramento de Resultados), além do analista Enéas Gisioto, da área de Infraestrutura.