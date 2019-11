Romero decreta luto oficial pela morte de jornalista e anuncia homenagem

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 22 de novembro de 2019 às 20:26.

O prefeito Romero Rodrigues lamentou, na tarde desta sexta-feira, 22, a morte do jornalista campinense William Monteiro, vítima de leucemia, após internamento por duas semanas em um hospital de Recife (PE).

Para Romero, Campina Grande perde um de seus filhos mais leais, um homem que desempenhava, às vezes solitariamente, missões de cunho ambiental e um amigo por demais querido.

Por decreto, a ser assinado ainda nesta sexta, Romero estabelece um luto oficial de três dias no Município como homenagem póstuma ao jornalista. O prefeito campinense também anunciou, em suas redes sociais, que ficará denominado de William Monteiro uma das praças do Complexo Aluízio Campos.

“William foi uma das mentes mais brilhantes da sua geração e, nos últimos anos, nos deixou a lição de preservação da natureza, plantando centenas de árvores”, destacou Romero em suas redes sociais. O prefeito transmitiu aos familiares os sentimentos de pesar de ordem pessoal e do Município pelo falecimento do jornalista, com quem manteve uma relação de amizade por várias décadas.

Pessoalmente, Romero Rodrigues disse que se sentia muito orgulhoso da amizade e companheirismo de William Monteiro, porque sempre foi um entusiasta de Campina Grande e sempre vibrava sobre cada conquista de sua gestão em favor da cidade. “Deixa um vazio imenso de saudade”, resumiu o prefeito. William, um dos maiores defensores de Campina rande, era paulista de nascimento.