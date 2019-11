Romero: Contemplados com casas do Aluízio Campos poderão fazer mudança imediata

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSD), afirmou que na próxima segunda-feira, 11, as pessoas que irão receber as chaves das casas do Complexo Aluízio Campos já poderão se mudar se forma imediata.

Ele destacou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que uma grande equipe de assistentes sociais estará a postos para realizar a entrega das chaves para os contemplados.

– Segunda-feira, após o processo formal de inauguração, nós já passaremos imediadamente a fazer a entrega das chaves. Vamos entregar um kit com uma blusa, boné e água para que as pessoas possam ser hidratadas durante o processo até 10h – disse.