Romero cita presidente da Associação Comercial como nome para prefeito de Campina

Em evento realizado nesta sexta-feira, 29, o Partido Social Democrático (PSD), trouxe para Campina Grande discussões que visam fortalecer o partido para as eleições municipais de 2020.

O presidente do partido na Paraíba, prefeito Romero Rodrigues, abordou sobre a importância do evento para a o pleito eleitoral.

– O seminário tem um objetivo amplo, que é de preparar as pessoas para as mudanças impostas pelas novas regras voltadas para a legislação eleitoral. No próximo ano, nós teremos uma mudança jamais vista, que é a não permissão coligação para quem vai se candidatar a cargo proporcional- explicou

Romero comentou a filiação do atual superintendente da STTP, Félix Araújo Neto ao partido e o colocou como um dos nomes lembrados para concorrer à prefeitura.

– Félix Neto se filiou ao PSD, e ele está entre os bons quadros das eleições do ano que vem. Nós estamos estimulando filiações ao PSD, mas não impede que outros nomes, de outros partidos da base aliada, venham a concorrer – declarou.

Romero citou outros nomes e mais uma vez surpreendeu ao incluir o presidente da Associação Comercial de Campina Grande nesse leque de opções.

– Nós temos Félix Neto que é extremamente técnico, e temos Bruno Cunha Lima, Tovar Correia Lima, Dr. Dalton Gadelha, André Agra, Dr. Horácio Ferreira, Marcos Procópio [presidente da Associação Comercial], e temos também os quadros do PP. Não podemos tirar ninguém desse arco-íris. Temos Pedro Cunha Lima, e sem esquecer de Cássio Cunha Lima – ressaltou.

Por fim, Romero Rodrigues sinalizou que poderá apresentar o nome do pré-candidato da situação, no início do ano que vem.

-Prazo é uma coisa complexa, o ideal é ser logo no início do próximo ano. Mas eu já disse que, se houver um consenso no diálogo, a gente pode fazer isso antes mesmo.Bom seria o mais rápido possível, mas não há essa pressa toda- afirmou.