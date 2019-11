Ricardo Coutinho surpreende e critica postura do ex-presidente Lula

Na Conferência Nacional do PSB, que ocorre neste final de semana no Rio de Janeiro, ‘o mais lulista dos socialistas’ também fez reparos aos pronunciamentos do ex- presidente.

Falo do ex-governador paraibano Ricardo Coutinho.

“Lula se portou muito mais como chefe de partido. O papel dele deveria ser de um líder com estatura para aglutinar mundialmente setores afinados com a democracia. Não entendi essa expressão mais localizada (de radicalização)”, criticou RC.

* Com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza no paraibaonline.com.br

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/aparte/o-mago-critica-o-mito/