Revista IstoÉ com nova edição circulando. Leia os destaques

A vez do extremismo

A libertação de Lula aumenta a polarização e pode levar o País à paralisia política e econômica, trazendo desencanto social: os dois grupos radicais, à esquerda e à direita, miram apenas objetivos eleitoreiros, sem levar em conta a solução dos problemas sociais

A queda do caudilho

O que será da Bolívia após a deposição do líder de esquerda e a posse de Jeanine Añez



Entrevista Pelé

O maior atleta da história diz que a educação piorou e por isso até as crianças estão armadas nas ruas



República 130 anos

O patrimonialismo e a desigualdade social mostram que a proclamação foi um arranjo das elites.