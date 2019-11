Restaurante é assaltado em Campina Grande na noite desta quarta

Um restaurante localizado no bairro do Cruzeiro, em Campina Grande, município do Agreste paraibano, foi alvo de uma ação criminosa na noite desta quarta-feira, 20.

De acordo com informações veiculadas na rádio Correio FM, os trabalhadores que estavam no local foram surpreendidos por um bandido armado, por volta das 21h20.

O suspeito rendeu os funcionários e roubou cerca de R$ 150 e um celular. Em seguida, o bandido fugiu a pé, da mesma forma que chegou ao local.