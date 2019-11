Repórter da Rede Globo faz cirurgia para retirar tumor no cérebro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A apresentadora Gloria Maria teve de se submeter a uma cirurgia nesta segunda-feira (11) para a retirada total de um tumor no cérebro descoberto recentemente. A cirurgia foi um sucesso e ocorreu pelos médicos do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

De acordo com boletim médico, a jornalista Gloria Maria sentiu-se mal em casa, na última quinta-feira (7), tendo sido submetida a exame de ressonância magnética que mostrou lesão expansiva cerebral.

Com a lesão totalmente removida da região, ela passa bem. Segundo o boletim, a alta médica deve ocorrer até o final da semana.

Gloria Maria foi confirmada esse ano como a mais nova apresentadora do Globo Repórter junto de Sandra Annenberg. As duas substituem Sérgio Chapelin, 78, que se aposentou.

Sobre o fato de talvez ter de parar de viajar, Gloria brincou, à época, quando houve o convite. “Se me trancarem dentro de um estúdio, eu me mato. Viro uma velhinha triste. Enquanto me deixarem pro mundo, estou feliz”, revelou, em entrevista para a revista Vogue de outubro.