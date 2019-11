Reitor sobre verbas para UEPB: “Temos um diálogo aberto com o governador atual”

O reitor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), professor Rangel Júnior, em entrevista veiculada pela Rádio Caturité FM, nesta quarta-feira, 20, falou sobre o aumento nas verbas advindas do Governo do Estado para a instituição.

Rangel relembrou a diminuição de verbas para a UEPB durante a gestão do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) e frisou as dificuldades da instituição, mas comemorou o aumento de R$ 8 milhões anunciado para 2020.

– A gente teve um upgrade que foi colocado pelo governador [João Azevedo], no sentido de ampliar em R$ 8 milhões, comparado ao ano de 2019. Do ano passado pra cá, durante a gestão do último governador [Ricardo Coutinho] reduziu em R$ 25 milhões para este ano, mas ainda bem que nós temos um diálogo aberto com o governador atual – afirmou.

Além disso, Rangel Júnior ainda citou a contribuição da instituição para sociedade, que segundo ele, por estar presente em diversas cidades paraibanas, dissemina uma educação de qualidade, e projetos de pesquisa essenciais na garantia de melhor qualidade de vida para o povo paraibano.