Reforma da Previdência: “População sofrerá muitos impactos”, diz advogado

O Congresso promulgou nessa terça-feira (12) a reforma da Previdência, quase nove meses após o governo federal entregar a proposta ao Legislativo, e as novas regras passam a valer a partir desta quarta-feira (13), após serem publicadas no Diário Oficial da União. O advogado Daniel Ramos, especialista em Direito Previdenciário, destacou alguns quesitos sobre a aposentadoria no Brasil.

Segundo Daniel, a aposentadoria por tempo de contribuição será excluída, mas aqueles que estão no mercado de trabalho e precisam de dois anos ou menos para se aposentar poderão se aposentar normalmente e precisarão pagar apenas uma espécie de “pedágio” ao final do tempo determinado.

– A reforma da Previdência foi finalmente promulgada e já está valendo em sua maioria das regras. A reforma inclui novos requisitos para aposentadoria e exclui a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentaria que teremos é aquela que exige uma idade mínima, que é 65 para homens e 62 para mulheres. Para o cenário econômico, o Brasil será beneficiado, mas a população sofrerá um pouco e pagará um pouco dessa conta que o Brasil tem do dinheiro mal administrado. Sem dúvida nenhuma, a população sofrerá muitos impactos trazidos pela reforma da Previdência – disse.

Daniel ainda exemplificou como um dos impactos sofridos o valor das aposentadorias e pensões, que tende a ser menor.