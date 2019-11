Rede Municipal de Saúde disponibiliza teste rápido e tratamento para tuberculose

A rede municipal de saúde de João Pessoa disponibiliza o teste rápido para detecção da tuberculose, assim como o seu tratamento de forma integral e gratuita. Neste domingo (17) é lembrado o Dia Nacional de Combate à Tuberculose e este ano já foram notificados 437 casos da doença na Capital.

Geralmente causada por uma infecção derivada da bactéria Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK), a tuberculose afeta principalmente os pulmões e, em alguns casos, pode acometer outros órgãos, como rins, ossos e meninges, que são membranas que envolvem o cérebro.

De acordo com a coordenadora da Área Técnica de Tuberculose e Hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Eveline Vilar, a pessoa que estiver com tosse por mais de três semanas deve procurar uma unidade de saúde da família (USF) para consulta médica. “O exame é realizado através do escarro do paciente e, em João Pessoa, o resultado sai em 24 horas”, explicou.

Caso o paciente seja diagnosticado com tuberculose, o tratamento, que tem duração de seis meses, acontece na própria USF, onde o usuário será acompanhado até o final. “O tratamento para tuberculose é realizado com um esquema específico de antibióticos e só existe na rede SUS”, afirmou.

Dados – Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mostram que este ano já foram notificados 437 casos de tuberculose em João Pessoa. Durante todo o ano de 2018 foram registrados 575 casos da doença. Já em 2013 foram 487 casos.

Sintomas – Os principais sintomas da doença são: tosse seca ou com secreção por mais de três semanas, perda acentuada de peso, febre no final da tarde, sudorese noturna, cansaço excessivo, fraqueza, palidez, rouquidão e falta de apetite.

Os casos mais graves de tuberculose apresentam sintomas como dificuldade na respiração, eliminação de grande quantidade de sangue, colapso do pulmão e acúmulo de pus na pleura (membrana que reveste o pulmão).

Transmissão e prevenção – A transmissão acontece de forma direta, ou seja, de pessoa para pessoa. Um indivíduo com tuberculose expele ao falar, espirrar ou tossir pequenas gotas de saliva que contêm o agente infeccioso e podem ser aspiradas por outra pessoa, contaminando-a.

O estabelecimento da tuberculose é favorecido por fatores que geram baixa resistência orgânica, como uma má alimentação e o consumo de cigarro e bebidas alcoólicas.

O risco de transmissão é maior entre pessoas que vivem em ambientes fechados, mal ventilados e sem iluminação solar, sendo importante procurar sempre ambientes arejados. A tuberculose não se transmite por objetos compartilhados.