Rede Ebserh lança concurso público com 1.660 vagas em todo o país

Estão abertas as inscrições para o concurso nacional da Rede Ebserh, que oferece 1.660 vagas para 39 unidades hospitalares distribuídas nas cinco regiões do país, além da sede da instituição.

Além das vagas destinadas para as áreas assistenciais e administrativas, o edital nº 02/2019 prevê 533 vagas para médicos, sendo 90 delas destinadas às pessoas com deficiência.

Há vagas disponíveis em 88 especialidades, dentre elas estão: Anestesiologia, Angiologia, Clínica Médica, Dermatologia, Dor, Endocrinologia Pediátrica, Endoscopia, Infectologia, Gastroenterologia Pediátrica, Mamografia, Medicina do Adolescente, Medicina do Sono, Medicina Física e Reabilitação, Medicina do Trabalho, Pediatria, Psiquiatria, Transplante de Medula Óssea, Urologia etc.

As vagas estão distribuídas entre 37 unidades da Rede Ebserh, com remuneração de até R$ 14.412,63.

Os editais foram publicados no Diário Oficial da União (DOU), no site do IBFC, banca organizadora do concurso (www.ibfc.org.br), e no portal da Rede Ebserh.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de dezembro exclusivamente pelo site www.ibfc.org.br. O valor da inscrição é de R$ 240,00 para os cargos de Médico (para as demais áreas, acesse edital de abertura).

Para se inscrever, o candidato deve, após o preenchimento da ficha de inscrição, imprimir o boleto bancário e pagá-lo. A inscrição só se efetiva com o pagamento.

A banca organizadora recomenda a leitura do edital na íntegra, onde o candidato encontra todas as informações sobre o concurso público, incluindo todos os cargos disponíveis, a unidade da Rede Ebserh que o candidato deseja concorrer, bem como o estado/cidade de sua preferência para realização da prova objetiva, da perícia médica (PCD) e do procedimento de heteroidentificação (Negros).

Dúvidas e outras informações poderão ser esclarecidas por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato do IBFC: (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 9 horas às 17 horas (observado horário de Brasília – DF).