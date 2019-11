“Quero ver o Nordeste voltar a sorrir”, avisa Lula em encontro com RC

Um vídeo do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio da Silva (Lula), junto com o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), ganhou as redes sociais nesta terça-feira (12).

Na material gravado por Ricardo, Lula, que saiu na última sexta-feira (08), da cela da polícia federal de Curitiba onde estava detido há mais de 500 dias, mandou um recado para os paraibanos e nordestinos: “Quero ver o Nordeste voltar a sorrir”.

Tecendo elogios a Ricardo Coutinho, o petista fez reverência ao Nordeste e prometeu lutar para que a região tenha as mesmas oportunidades que as demais localidades do país.

– O povo nordestino está predestinado a lutar sempre. A luta para nós é como o ar que a gente respira, porque quando a gente para o povo esquece do Nordeste e eu tinha orgulho de fazer com que o Nordeste tivesse a mesma oportunidade que o Sul e o Sudeste – frisou.