Quarta edição da Expo Princesa deve movimentar cerca de R$ 300 mil em negócios

Criar um ambiente propício para a geração de negócios e de novas parcerias, promover o fortalecimento das marcas junto aos consumidores da região, além de estimular a troca de experiências entre os participantes.

Essa é a proposta da Expo Princesa, feira de negócios multisetorial que tem início nesta quinta-feira (21), no município de Princesa Isabel, localizado no Sertão da Paraíba, e que deve movimentar cerca de R$ 300 mil em negócios durante os seus três dias de programação.

Realizada no Pátio de Eventos da Estrela através de uma parceria entre o Sebrae Paraíba, a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade, a Expo Princesa está em sua quarta edição.

Este ano, em conjunto com a feira, será realizado também o Circuito Empreender, que é um evento do programa Empreender Paraíba, desenvolvido pelo Governo do Estado.

Ao todo, o evento conta com 40 estandes e a participação de 30 empresas de Princesa Isabel e região, que até o próximo sábado (23) vão expor seus produtos e serviços em busca de novos contatos e novas oportunidades de negócios.

Além disso, a Expo Princesa também contará com uma programação de capacitações gratuitas, que abordarão assuntos relacionados ao universo do empreendedorismo.

Entre os temas que serão trabalhados estão “Técnicas de maquiagem e gestão do negócio”, “Mídias digitais – desconstruir, empoderar e crescer” e “Noções básicas sobre fluxo de caixa”.

Além dessas capacitações, no sábado (23), último dia de programação, a Expo Princesa vai receber o cantor e empreendedor Amazan, que ministrará palestra com o tema “Tocando negócios: empreendedorismo, poesia e música”.

Os interessados em participar dessas atividades podem efetuar inscrição no site do Sebrae Paraíba, no endereço https://loja.sebraepb.com.br/loja/, ou no próprio local do evento.

De acordo com a gerente regional do Sebrae, Anna Stefânia Rodrigues, a expectativa da organização é que a Expo Princesa receba cerca de mil visitantes durante os três dias de programação, que ocorre das 17h às 23h.

“O nosso objetivo ao promover mais uma edição do evento é fomentar a produtividade, a competitividade e a sustentabilidade dos principais setores econômicos da cidade de Princesa Isabel e dos demais municípios da região”, explicou.