Publicitário paraibano abre convenção da Unimed Norte/Nordeste e defende mudança

O presidente do Sin Group, o publicitário Ruy Dantas, abriu na manhã desta sexta-feira, 22, no Hotel Atlantic Plaza, em Recife-PE, a convenção anual da Unimed Norte/Nordeste, que é presidida pelo médico paraibano Reginaldo Tavares.

Na ocasião, o publicitário falou sobre os desafios do marketing 4.0 na chamada “Nova Economia”. Ruy pontuou que a transformação digital é a maior causadora de estresse no ambiente organizacional.

“A transformação digital é um processo que está sempre em evolução. O futuro tem chegado pela porta dos fundos das agências, houses e departamentos de marketing. Todos foram praticamente atropelados pela tecnologia e precisam mudar rapidamente”, afirmou Dantas.

Para lidar com esse contexto, Ruy acredita que o maior desafio das empresas de comunicação será o de “retreinar” seus colaboradores. Em sua palestra, ele contou como fez a transformação do seu negócio a partir de uma nova “Arquitetura Inspiracional”, que reavaliou direcionamentos, foco e objetivos estratégicos para construir e reconstruir propósitos.

Durante sua explanação, Ruy apontou as principais competências que um gestor de marketing precisa ter para lidar com a era 4.0: domínio profundo do segmento em que atua; capacidade para liderar estratégias que saibam conectar o usuário e sua marca; conhecimento para brifar agências para criar campanhas em multicanais que ajudam não somente a converter, mas também a construir ou manter sua marca na mente dos clientes; e a expertise para liderar toda a jornada de atração do cliente.

Para o publicitário, outro fator essencial é que esses profissionais saibam lidar com ferramentas e estratégias como malas diretas, emails e mobile para que elas trabalhem juntas com as mídias tradicionais como rádio e TV para alcançar a pessoa certa, com a mensagem certa, na hora certa, bem como o discernimento para saber que dados precisam ser atualizados e interpretados o tempo todo.

“O consumidor conectado à internet gera uma quantidade enorme de dados e as estruturas reduzidas no marketing não conseguem acompanhar o ritmo. O lado bom disso é que existe uma variedade de ferramentas para rastrear, estruturar e alimentar esses dados para ajudar sua marca a entender os possíveis consumidores e usar cada ponto de contato com o máximo efeito”, disse Ruy.

É possível medir o retorno do seu investimento e tirar proveito do completo potencial do marketing, mas para isso é preciso ter habilidade de estruturar os complexos dados do consumidor e de ir além das fronteiras tradicionais.

Ao final da palestra de abertura, o médico Reginaldo Tavares, presidente da Unimed Norte/Nordeste, revelou que esse é o primeiro passo para a transformação da cooperativa na área de comunicação e marketing, que vai ser enfrentada com total foco em 2020, sempre respeitando as peculiaridades do cooperativismo.