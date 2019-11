PT/PB realiza manifestação em prol de Lula em JP e presidente comenta decisão do STF

O presidente da executiva estadual do PT na Paraíba, Jackson Macedo, falou sobre a expectativa da liberdade do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba ainda nesta sexta-feira (08), com a decisão do Supremo Tribunal Federal de que réus condenados só poderão ser presos após o trânsito em julgado, isto é, depois de esgotados todos os recursos e não mais em 2ª instância.

“A expectativa é de que ainda hoje a Juíza Carolina Lebbos possa emitir o alvará de soltura. O pedido de habeas corpus já foi feito por volta das 11 horas da manhã e a militância já está no Brasil todo chamando para as manifestações e atividades de ruas para o final da tarde, em todas as Capitais. Em João Pessoa vamos estar reunidos, a partir das 16h30 no Busto de Tamandaré”, disse.

Macedo se disse muito satisfeito com a decisão, muito embora demorada, mas frisou era a definição óbvia, porque queria-se apenas que o Supremo Tribunal Federal cumprisse a Constituição Federal.

“Agora, mais do que isso, a nossa expectativa é na anulação total do processo do Triplex, no qual foi dada entrada no pedido de suspensão do então juiz Sergio Moro. Aguardamos que, nos próximos dias, a 2ª Turma do STF possa definitivamente anular esse processo e restabelecer os direitos políticos do nosso presidente”, pontuou.

Condenado a mais de oito anos de prisão pelo STJ (Superior Tribunal da Justiça) no caso do Tríplex no Guarujá, Lula está preso desde abril de 2018 na Superintendência da Polícia Federal no Paraná.