Projeto regulamenta entrada de animais de grande porte em locais públicos de CG

Durante o mês de outubro, a lei municipal 7.273, que autoriza a entrada de animais de até 10 quilos em parques públicos de Campina Grande, gerou polêmica na cidade.

Isso porque proprietários de cães chegaram a discutir com pessoas que frequentam o Parque da Criança devido ao recolhimento das fezes dos animais.

O secretário de Esporte e Lazer, Teles Albuquerque, informou, durante entrevista à imprensa, que iria solicitar à Câmara Municipal da cidade a revogação da lei.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local nessa quarta-feira (6), o vereador João Dantas anunciou que fez um projeto de lei nº 408/2019 para regulamentação da entrada de animais de grande porte em parques e locais públicos do município.

– Essa lei que dei entrada na Câmara para regulamentar certas situações, por exemplo, a obrigatoriedade de que o condutor do cão que queira ter acesso ao parque ou a uma pista de caminhada, se for cão de grande porte, que use focinheira para evitar provocar o medo a uma criança e a um adulto. Depois, o cuidado também de cada condutor desse ao sair para um passeio com o animal é de levar uma sacola e uma pá para que na hora que o animal fizer cocô dentro do parque, recolha – concluiu.