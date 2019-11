Projeto d’O Maior São João do Mundo 2020 será apresentado nesta quarta-feira

A Medow Entretenimento reúne patrocinadores, dirigentes de veículos de comunicação e de agências de publicidade, além de convidados especiais, na noite desta quarta-feira, 27, para apresentar o projeto d’O Maior São João do Mundo 2020. O evento, marcado para 20h, será realizado na My Dream Recepções.

Diferente do lançamento oficial da festa, que acontecerá em abril do próximo ano, o evento desta semana será para apresentação da proposta comercial e o projeto do São João 2020, sedo restrito ao público que trabalha diretamente com a festa, sobretudo patrocinadores, mercado publicitário e diretores de empresas que possam vir a patrocinar o São João de Campina Grande, na próxima edição.

“Fizemos essa apresentação em setembro, durante a 47 ABAV Expo Internacional de Turismo, que é considerada uma das maiores e mais importantes feiras de negócios de turismo do Brasil e tivemos um resultado muito positivo. Agora, faremos o mesmo em Campina Grande, com o objetivo de atrair novos patrocinadores e mostrar aos parceiros as novidades que estamos preparando para 2020”, frisou o empresário Jomário Souto, diretor da Medow.