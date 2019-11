Profissionais do Sesi recebem capacitação voltada para o novo Ensino Médio

Representantes da área de educação do SESI da Paraíba (diretoras escolares, coordenadoras pedagógicas e professores) participaram na Escola Corálio Soares de Oliveira, na cidade de Bayeux, de uma capacitação voltada para o Novo Ensino Médio.

Durante a capacitação, os participantes acompanharam uma apresentação sobre a proposta do Novo Ensino Médio, que busca promover a formação integral do estudante, com os conhecimentos de base comum curricular, e os conhecimentos específicos do itinerário formativo escolhido como as Ciências da Natureza e Matemática e ainda, o de Formação Técnica e Profissional.

A apresentação foi realizada, por Paulo Alves da Silva, que é Especialista em Desenvolvimento Industrial, da Gerência de Educação Básica do SESI Nacional, e foi um dos autores da proposta do Novo Ensino Médio.

A consultora da Editora SOMOS, Erika Buch, participou da programação realizando uma oficina prática com os professores sobre as estratégias que deverão ser utilizadas no Novo Ensino Médio.

A oferta do Novo Ensino Médio, para 2020, compreendem os Itinerários, previstos na Lei nº 13. 415, de 2017, que reformou o Ensino Médio. A oferta do Novo Ensino Médio para 2020, compreende os Itinerários previstos na referida Lei, de Ciências da Natureza, Matemática e Formação Técnica e Profissional, na área de Tecnologia da Informação com Habilitação Profissional de Técnico em Redes de Computadores, com uma matriz de carga horária total de 3.000 horas, ao longo dos três anos.

Na Paraíba, o Novo Ensino Médio no SESI, no ano de 2020, será ofertado nas Escolas Corálio Soares de Oliveira, em Bayeux, Dionísio Marques de Almeida, em Patos, João Rique Ferreira, em Campina Grande, e José de Paiva Gadelha, na cidade de Sousa. As inscrições acontecem até o dia 25/11. Informações adicionais podem ser obtidas no link: http://escolasesipb.fiepb.org.br/index.php?class=ListaEditaisPublicos&method=onVisualizarProcesso&key=1&ID=1