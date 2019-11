Professor lança livro sobre Machado de Assis e escravidão no Brasil

Será lançado na manhã deste sábado, às 10h30, no auditório do Sindicato dos Bancários, o Livro “Machado de Assis contista: imagens de escravidão e da cidade negra do Rio de Janeiro oitocentista”, do escritor e professor, Ariosvalber de Sousa Oliveira. A obra trata de uma homenagem à história do escritor Machado de Assis, ressaltando a importância do mesmo no passado e no presente da cultura brasileira.

Em entrevista concedida à rádio Caturité FM, o professor falou sobre o lançamento do livro, e do papel de Machado de Assis na construção da identidade do negro no Brasil.

-É uma singela homenagem ao nosso maior escritor, que tenta recuperar a participação de Machado de Assis como um analista da sociedade do seu tempo, um crítico da instituição perversa que foi a escravidão. Perceber Machado de Assis, como uma chave de interpretação para melhor compreender os nosso dramas de ontem e de hoje- explicou.

Além disso, o autor também citou a importância de saber sobre a história do país, para entender o atual contexto na qual a sociedade está inserida.

-A instituição mais duradoura na história do Brasil, foi a escravidão, que deixou sequelas que estão presentes até hoje. Os índices de desigualdade, o preconceito racial presente, e ler os nosso maiores escritores é refletir sobre o nosso tempo presente- afirmou.

Por fim, Ariosvalber falou como se deu a construção da obra, que conta com imagens históricas.

-Esse livro é fruto da minha dissertação de mestrado de história, e eu analisei todos os contos de Machado de Assis, que é um contista maravilhoso. E nesses contos, eu tentei localizar imagens da escravidão, a vida dos mais pobres, negros e escravizados- ressaltou.

O evento será aberto à todos os amantes da leitura, e contará com a presença de outros estudiosos dos mais variados segmentos.