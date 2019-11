Procon-PB autua 29 estabelecimentos durante a Black Friday

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba (Procon-PB) foi às ruas, nessa sexta-feira (29), fiscalizar os estabelecimentos que participam da Black Friday. A ação teve o objetivo de conferir eventuais alterações nos preços e garantir os direitos do consumidor.

No balanço parcial, 55 lojas foram fiscalizadas, 29 delas autuadas. Elas terão 10 dias para apresentar defesa administrativa, e sete foram notificadas por auto de constatação.

O Setor de Fiscalização, em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/PB e Assessoria Jurídica do Órgão, participaram da fiscalização junto com alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Gestão Financeira.

“A cada ano, o Procon-PB se prepara com antecedência para a operação Black Friday. Fazemos monitoramento de lojas físicas, como também, virtuais.

As denúncias apresentadas pelos consumidores foram todas verificadas”, observou Késsia Liliana, superintendente do Procon-PB.

O consumidor pode ainda fazer sua denúncia através da plataforma consumidor.gov.br, ou pelo Portal da Cidadania, através da aba “Registrar Denúncia Procon”, ou ligar gratuitamente para o número 151.