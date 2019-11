Procon-JP inicia alertas para garantir compra segura no Black Friday

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor fará uma forte campanha educativa/preventiva dirigida ao consumidor para garantir uma compra segura durante o Black Friday, iniciando com dicas e orientações já valendo para as promoções antecipadas da mega promoção, tanto em lojas físicas quanto virtuais.

A campanha também terá outdoors com alertas espalhados por João Pessoa a partir do dia 25 de novembro.

O Procon-JP já está monitorando os preços de centenas de itens (os mais procurados na promoção) há duas semanas, com equipes dos setores de pesquisa e fiscalização visitando as lojas físicas e virtuais.

“Estamos monitorando os preços desde o início de novembro para termos certeza de que a promoção realmente é real e os preços não estão mascarados”, informou o secretário Helton Renê.

O objetivo da campanha educativa/preventiva é inibir possíveis enganações quanto aos descontos oferecidos desde a semana passada porque a maioria dos estabelecimentos comerciais já está usando o Black Friday para exibir suas publicidades de promoção.

Helton Renê explica que o Procon-JP está antecipando os alertas porque as pessoas já estão indo às compras como se a promoção já estivesse instalada. “Todo cuidado é pouco para não ser enganado”.

Maquiagem – O secretário aconselha aos consumidores que pretendem aproveitar essas promoções antes e durante o Black Friday para que fiquem atentos à chamada ‘maquiagem’ nos preços.

“Fiquem atentos para o perigo dos produtos terem o preço elevado antes do anúncio das promoções e depois serem reapresentados com um preço menor, que nada mais é do que o valor anterior, ou seja, não existe o desconto real”.

Internet – O mesmo tipo de alerta serve para compras em sites. “Aconselhamos que o consumidor deve dá preferência a sites com boa reputação no mercado e desconfiar de ofertas muito abaixo do padrão de mercado, conferindo se a empresa existe de fato e de direito (CNPJ, endereço e telefone de contato). Compras em redes sociais como whatsapp, facebook e instagran também devem ser evitadas”.

Lista confiável – O site proconjp.pb.gov.br disponibiliza a lista completa das empresas que não são recomendáveis para compras na internet.

“A página principal do nosso site tem uma aba que leva à relação daqueles empresas virtuais que não são recomendadas para compras. Quem quiser realizar uma compra segura pela internet deve fazer essa consulta”, aconselha Helton Renê.

Reclamação – Quem se sentir prejudicado deve procurar o Procon-JP através dos telefones 0800 083 2015, 3214-3040 ou ir até à sede, na Avenida Pedro I, nº473, Tambiá, ou, ainda, nos postos de atendimento instalados no Ministério Público Estadual no Parque da Lagoa ou no posto avançado do anexo da Faculdade Uninassau, na Avenida Amazonas, no Bairro dos Estados.

Compra segura pela internet:

– Preferir sites com boa reputação no mercado;

– Desconfiar de ofertas muito abaixo do padrão de mercado;

– Verificar se o endereço eletrônico indicado na barra é o mesmo informado no site;

– Verificar a adoção de sistemas de segurança (cadeado ativo no canto direito da tela), principalmente quando fornecer dados pessoais;

– Desconfiar de formas de pagamento incomuns como depósito em conta de pessoas físicas;

– Conferir se a empresa existe de fato e de direito (CNPJ, endereço e telefone de contato);

– Evitar compras através das redes sociais, preferindo sites de compras;

– Entrar imediatamente em contato com os órgãos de defesa do consumidor em caso de dúvida ou se identificar algo suspeito durante a transação.