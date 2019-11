Procon de JP alerta para compra segura pela internet durante Black Friday

Para deixar o consumidor mais seguro nas compras através da internet, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) está divulgando orientações específicas para as transações em sites durante a Black Friday, que será dia 29.

Além disso, também está disponível, no site do órgão, a relação de lojas virtuais não recomendáveis.

No site proconjp.pb.gov.br o consumidor consulta as lojas que não são seguras para compras on-line. Adquirir produtos em sites de compras devidamente registrados com CNPJ, endereço e telefone de contato e com procedência no mercado é a primeira orientação do Procon-JP.

Para o secretário Helton Renê, outra dica importante é quanto ao cadastro do consumidor em sites de compras de sua confiança.

Ele explica que a pessoa que tem cadastro em lojas virtuais passa a receber, via email, dicas de promoções e de valores, o que pode se tornar um parâmetro para o orçamento.

O Procon-JP também está monitorando os preços nas lojas virtuais para comparativo na próxima sexta-feira, dia 29, data oficial da Black Friday, a exemplo das lojas físicas.

“Liberamos no início desta semana as tabelas de preços de nove lojas da Capital”, informa Helton Renê.

Cuidado – Helton Renê também aconselha que o consumidor não faça transações em redes sociais como WhatsApp, Facebook e Instagran porque, geralmente, esses espaços não têm registro, não emitem nota fiscal e deixam o consumidor a descoberto caso surja algum problema.

“Se não há documento da compra não tem como abrir uma reclamação no Procon-JP”.

Começa antes – Outra orientação do titular do Procon-JP é quanto à maquiagem nos preços durante essa mega promoção.

“O consumidor deve ficar atento para os preços anteriores à época do Black Friday, que agora começa com semanas de antecedência. Verificar se o valor do produto sofreu mesmo redução em relação há uma semana ou há 15 dias é uma boa pedida”.

Prazos – No que se refere à devolução de mercadorias em compras pela internet, o prazo é de sete dias, contados a partir do recebimento do produto. O consumidor também pode escolher a restituição do valor ao invés da troca do produto.

“Outro ponto a ser considerado é quanto aos prazos de entrega, que deve ser obedecido pelo fornecedor. Se tiver dúvidas, a pessoa deve procurar os órgãos de defesa do consumidor”, orienta Helton Renê.

Compra segura pela internet

– Preferir sites com boa reputação no mercado

– Desconfiar de ofertas muito abaixo do padrão de mercado

– Verificar se o endereço eletrônico indicado na barra é o mesmo informado no site

– Verificar a adoção de sistemas de segurança (cadeado ativo no canto direito da tela) principalmente quando fornecer dados pessoais

– Desconfiar de formas de pagamento incomuns como depósito em conta de pessoas físicas

– Conferir se a empresa existe de fato e de direito (CNPJ, endereço e telefone de contato)

– Evitar compras através das redes sociais, preferindo sites de compras

– Entrar imediatamente em contato com os órgãos de defesa do consumidor em caso de dúvida ou se identificar algo suspeito durante a transação