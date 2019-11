Procon de Campina Grande pretende dobrar capacidade de atendimento

Rivaldo Rodrigues, coordenador do Procon Municipal de Campina Grande, comentou durante entrevista à Rádio Caturité, sobre o orçamento e o trabalho do órgão para o ano de 2020.

De acordo com Rivaldo, o orçamento aprovado para o Procon em 2020 foi de R$ 4 milhões e 65 mil. Ele afirmou ainda que a prioridade para o próximo ano é a montagem da escola para treinamento de consumidores.

– Nós estamos recém adquirindo uma ampliação do Procon, uma casa ao lado do Procon atual, isso vai praticamente dobrar nossa capacidade de recepção de consumidores e fornecedores. Estamos preparando também um auditório para cerca de 40 a 50 pessoas para ser utilizado, principalmente, no treinamento de consumidores – completou.

Ainda de acordo com ele, o Procon Campina Grande está firmando parceria com o Sebrae, com o objeto de, efetivamente, levar o treinamento para cerca de 12 mil consumidores inicialmente, mas podendo chegar até 20 mil pessoas.

– Estamos com algumas providências eu diria arrojadas, no sentido de trazer conhecimento ao consumidor, que é o nosso motivo maior de existência – finalizou o representante do Procon, referente a atuação do órgão em 2020.