Procon de Campina Grande esclarece atuação referente à lei dos estacionamentos

O coordenador do Procon Municipal de Campina Grande, Rivaldo Rodrigues, esclareceu, durante entrevista a uma emissora de rádio local, algumas dúvidas referentes à atuação do órgão em relação à lei que garante 20 minutos de carência em estacionamentos de estabelecimentos públicos e privados na Paraíba.

De acordo com Rivaldo, equipes de fiscalização estão nas ruas da Rainha da Borborema desde esta terça-feira, 19. No entanto, inicialmente, o Procon Municipal decidiu realizar as ações orientando os estabelecimentos sobre a vigência da lei até a próxima sexta-feira, 22.

“Estamos fazendo um trabalho de orientação, no sentido de que o dono do estabelecimento fique sabendo e tenha o conhecimento de que existe a lei e a lei veio para ser cumprida”, completou.

Segundo o coordenador, um shopping de João Pessoa, capital do Estado, conseguiu, ainda ontem, por meio de liminar, que os órgãos de proteção ao consumidor sejam impedidos de efetuar buscas baseadas na lei.

“Nós estamos, inclusive, aguardando que, eventualmente, outros estabelecimentos, até de Campina Grande, sejam contemplados com essas liminares. Se forem, infelizmente não poderemos autuar”, disse.

Em contrapartida, o representante do Procon afirmou também que, enquanto não houver nenhuma decisão oficial ou liminares a respeito do tema, o trabalho das equipes do órgão vai continuar, e as autuações serão iniciadas a partir de segunda-feira, 25.

“Claro que se houver uma denúncia de consumidor ainda essa semana, no sentido que há um descumprimento, um flagrante, essa empresa será notificada e ficará passível de autuação, de multa. A própria lei já determina essa multa, variando entre cerca de R$ 1.020 a R$ 1.500”, ressaltou.

Por fim, Rivaldo explicou que, em sua visão, referente à Zona Azul, não tem como esse controle ser feito, já que, de acordo com ele, as características de estacionamento da Zona Azul são diferentes dos estacionamentos privados.

“Há uma diferença entre ambos e, de fato, não é possível, não tem como controlar essa tolerância de 20 minutos sob Zona Azul”, finalizou.