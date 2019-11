Procon-CG realiza renegociação de dívidas de empresas oriundas de multas

Pouco mais de 50 empresas devem mais de R$ 40 milhões ao município de Campina Grande. A informação foi dada pelo coordenador do Procon Municipal, Rivaldo Rodrigues, em entrevista à Rádio Campina FM.

Pensando em rever esses valores, foi criado o PEP 2019 (Programa Especial de Parcelamento de Créditos da Fazenda Pública do Município de Campina Grande).

Este tem o objetivo de ajudar as empresas que tenham dívidas oriundas de multas aplicadas pelo Procon, em descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, realizem o pagamento através de descontos e parcelamentos, que podem ser até em 50 meses e com abatimento de até 100% de juros.

Rivaldo ressaltou ainda que as empresas com maior número de multas a pagar são as financeiras, devido a processos de descumprimento da Lei das Filas, além de telefonia e concessionárias de serviços públicos.

– As empresas que tiverem multas a serem pagas, podem se habilitar ao processo de parcelamento ou mesmo à redução do montante total, o que é uma grande vantagem do programa fazer essa negociação. Simples e rápida e não tem burocracia. Foi um reclamo nosso de algum tempo, e o prefeito Romero, sensível a essa situação, pois também é uma maneira de ajudar à própria Prefeitura, no sentido de aumentar a arrecadação, resolveu fazer e autorizar essa condição de negociação – disse.

O coordenador revelou que esta é a primeira vez que o Procon realiza o programa, que segue até o final do ano.

Para contratar é preciso entrar em contato com a Secretaria de Finanças ou com o Procon e fazer a proposta de renegociação.