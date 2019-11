Procon-CG esclarece consumidores sobre compras de fim de ano e Black Friday

O coordenador do Procon Municipal de Campina Grande, Rivaldo Rodrigues, durante entrevista à Rádio Caturité, alertou os consumidores sobre o trabalho do órgão, e os cuidados referente às compras de final de ano, inclusive no período de Black Friday, a sexta-feira que o comércio promete disponibilizar os maiores descontos anualmente.

De acordo com ele, a recomendação principal é que o consumidor realize uma pesquisa intensiva sobre os preços e recorra, sempre que possível, ao Procon.

“Nós estamos agora intensificando a nossa produção de pesquisas. Essas pesquisas estarão disponíveis na página do Procon na internet e isso deve ajudar, deve facilitar muito as pessoas a localizar aqueles pontos de venda mais baratos”, completou.

Rivaldo destacou também que o órgão está muito atento à Black Friday, e que, inclusive, a fiscalização estará nas ruas, nos pontos considerados de relevante importância para a tranquilidade dos consumidores.

“Nós fizemos um levantamento, e isso é bom que as pessoas saibam. Nós estamos há cerca de 90 dias levantando, colhendo preços de produtos nos mais diversos locais da cidade para, justamente, se for o caso, pegar aqueles espertinhos que usam de má fé e procuram enganar o consumidor de alguma forma”, pontuou.

Por fim, o representante do Procon explicou que os preços coletados pelo órgão serão guardados, para no dia da Black Friday serem comparados, e, caso seja notável que não houve nenhum desconto, a loja ou empresa será autuada por enganação ao consumidor.