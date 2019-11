Procissão de Nossa Senhora da Penha arrasta milhares de fiéis em João Pessoa

Milhares de fiéis participaram na madrugada deste domingo (24), em João Pessoa, da procissão de Nossa Senhora da Penha. Esta é a 256° realização do maior evento religioso do Estado, que teve como tema este ano: “Senhora da Penha, roga por teus filhos e filhas para que sejamos missionários da alegria e da paz”.

A cada ano, a procissão tem mostrado diversas histórias de amor, devoção e fé à Santa , seja fortalecendo os laços da religiosidade em vocação missionária seja alcançado graças solicitadas à Nossa Senhora.

Muitos fiéis levam durante o percurso de 14 km iniciados da Igreja Nossa de Lourdes, no centro da cidade ao santuário da Penha, localizado na zona sul da cidade, os pedidos alcançados em formas de pequenas maquetes de casas, este os maiores agradecimentos além do restabelecimento da saúde.

Todos os anos, a procissão arrasta os romeiros que atravessam a madrugada orando, entoando hinos de louvor, pagando promessas em demonstração de superação, força e fé à santinha, que é representada durante o percursos por imagens de Nossa Senhora da Penha, acompanhados por trios elétricos.

A Romaria chegou ao Santuário da Penha por volta das 3h40, e foi encerrada com missa campal, ao raiar do dia, celebrada pelo arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, que falou sobre a importância da fé, do amor por Maria, mãe de Cristo.

“É uma alegria ver esse exemplo de união e que bom que esta devoção venha passando de geração a geração selando a confiança em Nossa Senhora, intercessora das graças alcançadas. Este é um momento importante para todos da Igreja Católica”, destacou.