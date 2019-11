Preso suspeito de matar homem a facadas em Catolé do Rocha

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 9 de novembro de 2019 às 10:13.

Na tarde dessa sexta-feira (8), policiais militares do 12º Batalhão de Polícia Militar prenderam, em flagrante, o suspeito de um homicídio ocorrido na noite da quinta-feira (7), no bairro São Paulo, em Catolé do Rocha.

Logo após o crime, várias equipes partiram em diligências e, após denúncias, conseguiram realizar a captura do suspeito, que foi detido nas proximidades do sítio Santana, zona rural do município de Riacho dos Cavalos.

O suspeito, que confessou o crime, foi conduzido à delegacia de Polícia Civil e apresentado ao delegado para os procedimentos cabíveis.