Presidente Jair Bolsonaro: A CLT tem exageros

O presidente Jair Bolsonaro, ele concedeu dias atrás uma entrevista ao ´Estadão´ acerca da reforma administrativa a ser detalhada nos próximos dias.

“Quando se fala em quebra de estabilidade (do servidor público), isso está sendo discutido para os futuros servidores, para os atuais todos os direitos estão sendo preservados.

“Ninguém está defendendo que o trabalhador não tenha direitos, mas no Brasil parece que há exagero.

“Quando tem uma pergunta complicada para mim eu jogo para cima deles. O Paulo Guedes na economia se supera”.

Ainda Bolsonaro: “É melhor você ter um emprego com menos direitos do que sonhar com um emprego com uma infinidade de direitos. Não quero aqui a informalidade, mas como a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) é tida hoje em dia, até pela sua idade, ela tem que ser reformada. Mas infelizmente boa parte dela está no artigo sétimo da constituição”.

*fonte: estadao