Presidente estadual do PSD jovem detalha evento do partido em Campina Grande

Em entrevista à Rádio Correio FM, o presidente estadual do PSD jovem, Victor Ribeiro, falou sobre o evento do PSD paraibano, que está ocorrendo nesta sexta-feira, 29, em Campina Grande, no Agreste da Paraíba.

De acordo com ele, o evento vai contar com a participação de diversas personalidades e filiados da legenda de todo o Estado, além de novas filiações, com destaque, inclusive, a uma possível filiação do superintendente da STTP, Félix Neto (foto).

“É um nome muito importante, e se for, vai ser muito bem-vindo à situação do prefeito Romero”, completou.

O presidente do PSD jovem estadual disse ainda que a presença do prefeito Romero Rodrigues (PSD) já está confirmada, e que o chefe do executivo campinense vai abrir o evento e falar um pouco sobre sua gestão na Rainha da Borborema.

Por fim, Victor Ribeiro explicou que o chefe de gabinete da PMCG, Bruno Cunha Lima (sem partido), também foi convidado, no entanto, não pôde comparecer por não estar na cidade. Diferente de Tovar Correia Lima (PSDB), que, segundo ele, deve comparecer ao evento.