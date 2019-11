Presidente do Tribunal de Justiça assume comando do Governo do Estado

A governadora em exercício Lígia Feliciano transmitiu, nesta quarta-feira (20), o comando do Governo do Estado para o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), Márcio Murilo da Cunha Ramos, que ocupa o cargo até domingo (24).

Lígia Feliciano assumiu o Governo na sexta-feira (15), mas vai se ausentar do estado nos próximos dias, devido compromissos no Rio de Janeiro. O ato de transmissão de cargo foi realizado no Salão Nobre do Palácio da Redenção.

Na ocasião, Lígia Feliciano comentou que nos últimos dias cumpriu diversas agendas administrativas, dando seguimento ao trabalho desenvolvimento pela gestão. “Assumimos para dar continuidade às questões próprias do Governo do Estado. E este ato de hoje mostra que a governança do Estado de fato é feita pelos três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. O presidente da Assembleia Legislativa não assumiu porque também está viajando e então passamos o Poder Executivo para o desembargador Márcio Murilo, enfatizando a importância da integração entre os Poderes”, falou.

O desembargador Márcio Murilo falou sobre a satisfação de assumir o Poder Executivo e afirmou que no período que ficará à frente do Governo irá zelar pela harmonia entre os Poderes.

“Estou aqui para zelar pela Casa, para que as instituições funcionem normalmente na ausência do gestor do Executivo. Esta é uma situação constitucional a ser enfrentada com muito zelo e mostra que a harmonia entre os Poderes está sendo respeitada integralmente na Paraíba”, afirmou.

Na Europa – O governador João Azevêdo segue cumprindo agenda na Europa, junto aos demais governadores do Nordeste, em busca de investimentos para a Paraíba e só retorna ao estado no domingo (24).

Durante a passagem pela França, Itália e Alemanha, os gestores estão apresentando o funcionamento do Consórcio Nordeste e um mapa de oportunidades da região. Eles participam de eventos com empresários e mantêm reuniões com setores econômicos e governamentais.