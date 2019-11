Presidente do Podemos reafirma a necessidade de oposição unida nas eleições 2020

Em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, nesta quarta-feira, 20, o vereador oposicionista Galego do Leite (Podemos), falou sobre as eleições municipais de 2020, e afirmou ser imprescindível a união da oposição contra o grupo do prefeito Romero Rodrigues (PSD).

O vereador campinense, que também preside o Podemos na Paraíba, afirmou que esteve em Brasília recentemente em uma reunião do diretório nacional que tratou sobre as eleições do próximo ano, e reafirmou o nome da atual secretária estadual de Articulação Municipal, Ana Cláudia Vital do Rêgo, como pré-candidata à PMCG.

– Lá nós conversamos em relação a essa questão que cada presidente estadual tem uma meta, e o diretório nacional quer saber como nós estamos nos articulando. E lá nós lançamos a pré-candidatura de Ana Cláudia, que é muito apoiada pelo presidente nacional do partido – afirmou.

Além disso, o vereador enfatizou a necessidade de unir a oposição e citou diversos nomes da oposição como o deputado Inácio Falcão (PCdoB), vereador Olímpio Oliveira (MDB), a vice-governadora Lígia Feliciano (PDT).

– Mas não podemos cometer o mesmo erro que nós cometemos nas últimas eleições. Nós precisamos nos unir para sairmos com um nome forte. Eu não defendo candidaturas a não ser única, caso contrário, é um suicídio, assim como aconteceu em 2016 – declarou.