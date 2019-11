Presidente do Podemos confirma convite feito ao governador João Azevêdo

O vereador e presidente estadual do Podemos, Galego do Leite, afirmou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que esteve em Brasília e a presidente nacional do partido, Renata Abreu, telefonou para o governador João Azevêdo para convidá-lo a fazer parte dos quadros da legenda.

Ele destacou que a presidente fez o convite e declarou que virá para a Paraíba pessoalmente assinar a filiação, caso Azevêdo aceite se filiar à sigla.

– Estive em Brasília no último dia 12 tivemos a reunião nacional do partido e a presidente, na ocasião, ao término da reunião, ligava para o governador João a pedido nosso. Eles conversaram e ela disse que seria um presente para o Podemos tê-lo. Então, deixou as portas abertas do Podemos e disse que viria pessoalmente para a Paraíba, caso ele decida se filiar ao Podemos – disse.

Ao ser questionado sobre a possível ida do senador Veneziano Vital do Rêgo ao Podemos, Galego declarou que ainda não foi discutida essa possibilidade, mas frisou que seria “uma satisfação muito grande” tê-lo na legenda.

– Aguardamos e para nós seriam dois nomes valiosíssimos , João e Veneziano, que vão fazer com que o Podemos cresça muito mais na Paraíba – pontuou.